Napoli | TmW | “Meret è lontano dal Maradona con Kepa”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 1 agosto 2022), TMW- Come scrive TmW, la situazioneper quanto riguarda i portieri la allarga il sito in questione con unche arrivava via. “C’è grande fiducia in casasulla possibilità di chiudere nei prossimi giorni l’arrivo in prestito dal Chelsea del portiere spagnoloArrizabalaga. I due club in questi giorni stanno dialogando sui bonus legati alle presenze ma c’è già un accordo sull’ingaggio, che resterà a carico dei blues per la prossima stagione per circa il 70%”. “Il probabile arrivo dell’ex stella dell’Athletic Club chiuderebbe le porte, probabilmente in maniera definitiva, al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023 di Alex. Il portiere classe ’97 ha sempre legato la firma del nuovo contratto alla possibilità di giocare ...