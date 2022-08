Metro C a Roma | la promessa di Patanè | “A settembre tutti i treni saranno in servizio”

InfoAtac : #info #atac - metro A: a causa di un cane entrato in galleria, abbiamo sospeso la circolazione nella tratta Subaugusta-Anagnina #Roma - Romanolibero76 : @gualtierieurope @vikingmetal @sole24ore Come al solito i progetti di @pdnetwork e @gualtierieurope sono fuffa cosm… - eziocaranti : RT @AndreaGiuricin: A #Roma le #metro sembrano essere scomparse. Però #atac continua a gestire il servizio di trasporto pubblico con i sold… - OQVideo : ( Video Odissea Quotidiana ) Intervista all'Assessore Patanè - DiovmaeC : RT @saritadeleste: Saggio dice: 'Mese che inizia di lunedì già si pone male'.Si pone peggio quando la metro si rompe a 2 fermate dalla tua… -

ilmessaggero.it

...modifiche per il tram 14 per lavori sulla via Prenestina la mia 14 segue il percorso della trama 5 stasera alle 21 la chiusura anticipata dellaa è dalle 20 limitazioni al servizio della- ...I ritardi e disagi sulla linea, che oggi conta in servizio soltanto pochi treni per le mancate revisioni, termineranno tra poche settimane, quando il servizio dellaC tornerà alla piena ... Metro A e B Roma, fermate chiuse e guasti: uno stop al giorno. L'odissea dei pendolari (FERPRESS) – Roma, 1 AGO – In ottemperanza al Decreto Infrastrutture, l’Amministrazione Comunale di Roma ha individuato la Commissione tecnica indipendente esaminatrice delle revisioni dei treni della ...La revisione dei treni della Metro C di Roma non è avvenuta per tempo ma tra poche settimane i treni torneranno tutti in funzione ...