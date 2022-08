Mandy Moore ha una rara malattia del sangue. Preoccupazione per il parto: non potrà sottoporsi all’epidurale (Di lunedì 1 agosto 2022) L’attrice lanciata dal film I passi dell’amore e resa celebre dalla fiction This is us è affetta da una malattia rara del sangue. Mandy Moore convive con questo problema da anni, torna a parlarne in un’intervista a Today Parents perché sta per diventare madre per la seconda volta e la patologia potrebbe incidere sul parto. Mandy Moore mamma per la seconda volta: le paure legate alla malattia “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale“, ha detto Mandy Moore alla rivista Today Parents che l’ha intervistata in merito alla sua gravidanza. L’attrice e cantante ha 38 anni ed è in attesa del secondo figlio, avuto dalla relazione con il musicista e cantautore Taylor Goldsmith, voce dei The ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 agosto 2022) L’attrice lanciata dal film I passi dell’amore e resa celebre dalla fiction This is us è affetta da unadelconvive con questo problema da anni, torna a parlarne in un’intervista a Today Parents perché sta per diventare madre per la seconda volta e la patologia potrebbe incidere sulmamma per la seconda volta: le paure legate alla“Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale“, ha dettoalla rivista Today Parents che l’ha intervistata in merito alla sua gravidanza. L’attrice e cantante ha 38 anni ed è in attesa del secondo figlio, avuto dalla relazione con il musicista e cantautore Taylor Goldsmith, voce dei The ...

