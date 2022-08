La Germania ora paga i danni dello scriteriato abbandono del nucleare (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli scienziati tedeschi hanno segnalato che la transizione energetica nazionale ha spinto la Germania verso una carenza di energia: «Chiediamo un arresto immediato dell’eliminazione graduale del nucleare», hanno scritto 20 rinomati scienziati nella Dichiarazione di Stoccarda, ampiamente discussa in Germania. Il mantenimento in funzione delle centrali nucleari tedesche dovrebbe essere garantito «come terzo pilastro», insieme all’energia solare ed eolica, per garantire l’approvvigionamento energetico e la prosperità del Paese. «L’aumento dei prezzi dell’energia e la diminuzione della sicurezza dell’approvvigionamento mettono in pericolo la competitività e il benessere tedesco», hanno avvertito gli scienziati, criticando la transizione energetica: «Con un’attenzione unilaterale al sole, al vento e al gas naturale, la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli scienziati tedeschi hanno segnalato che la transizione energetica nazionale ha spinto laverso una carenza di energia: «Chiediamo un arresto immediato dell’eliminazione graduale del», hanno scritto 20 rinomati scienziati nella Dichiarazione di Stoccarda, ampiamente discussa in. Il mantenimento in funzione delle centrali nucleari tedesche dovrebbe essere garantito «come terzo pilastro», insieme all’energia solare ed eolica, per garantire l’approvvigionamento energetico e la prosperità del Paese. «L’aumento dei prezzi dell’energia e la diminuzione della sicurezza dell’approvvigionamento mettono in pericolo la competitività e il benessere tedesco», hanno avvertito gli scienziati, criticando la transizione energetica: «Con un’attenzione unilaterale al sole, al vento e al gas naturale, la ...

