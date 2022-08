Incidente sull’A12 in direzione Roma | perde il controllo dell’auto | grave 57enne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 agosto 2022) I vigili del fuoco di Cerveteri, la 26 A, sono intervenuti ieri pomeriggioal chilometro 34, inper un. Una donna di 57 anni ha perso ildella sua auto e si è scontrata con il guardrail. Le condizioni della conducente del mezzo sono apparse immediatamente gravi. Sul posto sono accorsi anche gli uomini della Polizia stradale per verificare la dinamica dell', i sanitari del 118 e l'elisoccorso Pegaso. I Pompieri hanno estratto ladal mezzo e affidata alle cure dei medici per essere trasportata in eliambulanza in ospedale.