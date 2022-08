GF Vip 7, chi sarà fuori dal cast: i fratelli Tavassi, Paolo Cannavaro e Tkachuk (Di lunedì 1 agosto 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si appresta a prendere il via. All’ingresso in casa dei nuovi vipponi previsto per il 19 settembre 2022, manca poco più di un mese. TV Blog in questi giorni ha cercato di fare un po’ di chiarezza sul nuovo cast. Guendalina Tavassi e la contessa Patrizia De Blanck non varcheranno la porta rossa. Spoiler sui protagonisti del GF Vip Tvblog attraverso un mini elenco ha svelato ai suoi lettori i personaggi VIP che non prenderanno parte al Grande Fratello 7. (L’articolo continua dopo la foto.) Tra quelli che non entreranno all’interno della casa di Cinecittà vi è la contessa Patrizia De Blanck, inizialmente accostata al cast del GF VIP 7. GF Vip, trattativa saltata con la produzione Tvblog fa sapere che alla settima edizione del GF VIP non prenderanno parte neppure: Artem Tkachuk ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 1 agosto 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si appresta a prendere il via. All’ingresso in casa dei nuovi vipponi previsto per il 19 settembre 2022, manca poco più di un mese. TV Blog in questi giorni ha cercato di fare un po’ di chiarezza sul nuovo. Guendalinae la contessa Patrizia De Blanck non varcheranno la porta rossa. Spoiler sui protagonisti del GF Vip Tvblog attraverso un mini elenco ha svelato ai suoi lettori i personaggi VIP che non prenderanno parte al Grande Fratello 7. (L’articolo continua dopo la foto.) Tra quelli che non entreranno all’interno della casa di Cinecittà vi è la contessa Patrizia De Blanck, inizialmente accostata aldel GF VIP 7. GF Vip, trattativa saltata con la produzione Tvblog fa sapere che alla settima edizione del GF VIP non prenderanno parte neppure: Artem...

