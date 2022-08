"È morto, è morto": il pestaggio choc del branco (Di lunedì 1 agosto 2022) Il sindaco di Reggio Calabria ha denunciato il pestaggio di tutti contro uno solo sui social. La vittima ha riportato varie lesioni e la frattura del setto nasale. Ma non ha sporto denuncia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Il sindaco di Reggio Calabria ha denunciato ildi tutti contro uno solo sui social. La vittima ha riportato varie lesioni e la frattura del setto nasale. Ma non ha sporto denuncia

NicolaPorro : ?? Ora vi spiego, nel dettaglio, perché la #patrimoniale 'a babbo morto' di #Letta è una fesseria ?? - ilpost : È morto Bill Russell, uno dei più grandi giocatori nella storia del basket americano - enpaonlus : Quali che siano state le motivazioni il povero Bregungia è morto da solo. Una conclusione amara. Le considerazioni… - andserret : @ve_mauro @CinicaFame Dal 2004 al 2021 non è morto nessuno? ?????? ?????? Uahahhahhahhahaa - PIERPAO67864611 : RT @worldernest: @PoliticaPerJedi Cosa c'è di moralistico nel tassare da morto uno che per tutta la vita ha pagato il 60% di tasse per comp… -