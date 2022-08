(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 667 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.945 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( – 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 170 ( – 4 ) e 33.180 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 792 ). Dei 4 nuovi decessi: si tratta di due donne di 67 e 71 anni e un uomo di 88, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 75, residente nella provincia di Nuoro. Lo rende nota la RegioneL'articolo proviene da Italia Sera.

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - vivereitalia : Covid oggi Abruzzo, 859 contagi e 3 morti: bollettino 1 agosto - vivereitalia : Covid oggi Sardegna, 667 contagi e 4 morti: bollettino 1 agosto - OderisiDaG : @jacopo_iacoboni Però è Repubblica stessa a dire oggi che è stato colpito da questa malattia:… -

Sky Tg24

Bollettino vaccini1 agosto/ 139.6 milioni di dosi somministrate E secondo Alessandro Sette è questa la direzione che sta prendendo il: "Dopo una serie di esposizioni al coronavirus ...E' proprio nell'alveo della pandemia e dei timori nati in merito alle vaccinazioni antiche ...che vi siano numerose altre vittime contattate da Rossini con lo stesso modus operandi che ad... Covid, le notizie di oggi. Agenas: reparti calano al 16%, 14 regioni oltre il 15%. LIVE (Adnkronos) – Sono 859 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi portano il totale dall’inizio ...(Adnkronos) - Sono 667 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano ...