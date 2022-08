Calciomercato Milan – Obiettivo Diallo: la formula preferita dal Diavolo (Di lunedì 1 agosto 2022) Abdou Diallo è un Obiettivo di Calciomercato del Milan per rinforzare la propria difesa. Diavolo in trattativa con il PSG per il senegalese Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Abdouè undidelper rinforzare la propria difesa.in trattativa con il PSG per il senegalese

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - Gazzetta_it : Oggi arriva De Ketelaere, e il Milan va a... 2000: tra mercato e rinnovi, il progetto giovani - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Obiettivo @Abdou_diallo_: la formula preferita dal Diavolo - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Dial… - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: Milan, Giroud è già super: novità in arrivo per l’uomo dello scudetto -