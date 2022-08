Calciomercato Lazio, Sarri vuole Ilic ma la trattativa Luis Alberto-Siviglia è bloccata (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Lazio: Sarri insiste per avere Ilic, ma la trattativa per la cessione di Luis Alberto al Siviglia è bloccata L’avventura di Luis Alberto alla Lazio, dopo sei anni di onorato servizio, potrebbe essere giunta al termine. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo sta chiedendo con insistenza la cessione al Siviglia ma la trattativa – al momento – è bloccata. Lotito chiede 30 milioni per il suo giocatore (cifra collegata a quel 30% da riconoscere al Liverpool) e il club andaluso sta studiando la situazione per una proposta a cifre inferiori. Un primo approccio sarebbe scattato con una quindicina di milioni in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)insiste per avere, ma laper la cessione dialL’avventura dialla, dopo sei anni di onorato servizio, potrebbe essere giunta al termine. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo sta chiedendo con insistenza la cessione alma la– al momento – è. Lotito chiede 30 milioni per il suo giocatore (cifra collegata a quel 30% da riconoscere al Liverpool) e il club andaluso sta studiando la situazione per una proposta a cifre inferiori. Un primo approccio sarebbe scattato con una quindicina di milioni in ...

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - DiMarzio : #Spezia, #Provedel in chiusura alla #Lazio: si aspetta l'ok per chiudere #Dragowski. #Kovalenko ai dettagli, attesa… - DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - ImperoLaziale : ?QUAL È STATO IL MIGLIOR ACQUISTO DELLA LAZIO FINO AD OGGI?? #Calciomercato #Lazio - Fili27Filippo : Romagnoli, Patric, Casale, Gila, Acerbi (in uscita), Radu. No a Rugani. Per #Milinkovic, il centrocampista più fort… -