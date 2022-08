Brunori Sas: 'Che meraviglia la normalità dei concerti' - Magazine - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Brunori Sas al concerto del festival No Borders 2022 Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è tornato a suonare dal vivo dopo la pausa forzata dei live nel periodo pandemico. Il suo tour indoor ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)Sas al concerto del festival No Borders 2022 Dario, in arteSas, è tornato a suonare dal vivo dopo la pausa forzata dei live nel periodo pandemico. Il suo tour indoor ha ...

FGuardiella : Sold out ai Laghi di Fusine per Brunori Sas - zazoomblog : Brunori Sas ai Laghi di Fusine nel verde della Foresta Millenaria del Tarvisiano - #Brunori #Laghi #Fusine #verde… - rastatoti : Brunori Sas - No Border Music Festival 2022 @ Laghi di Fusine - dessspistada : Perché capita così Ma non eri tu Che il bello della vita È riuscire a rientrare in partita Quando sembra finita Me… - silvanoarcidia1 : 'Jova Beach Party', con Brunori Sas e Renato Zero la festa di Jovanotti è a Marina di Cerveteri -