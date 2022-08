Bill Russell rimarrà per sempre (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche se sembrano passati dei decenni, solo cinque anni fa la NBA provava a rendere un “evento” la consegna dei premi stagionali, organizzando una serata con tanto di show televisivo per premiare le proprie stelle. Un evento che si è rivelato un flop, dato che venivano consegnati premi per la regular season ben dopo il termine delle Finals, ma che se non altro ci ha regalato un momento leggendario. La NBA è sempre molto attenta a celebrare la sua storia in queste circostanze, e in retrospettiva il piatto forte della serata non fu il premio di MVP consegnato a Russell Westbrook, bensì la consegna del Lifetime Achievement Award a Bill Russell, a quel tempo già 83enne. Per l’occasione erano saliti sul palco alcuni dei più grandi centri nella storia del gioco: Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, David Robinson, Dikembe ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche se sembrano passati dei decenni, solo cinque anni fa la NBA provava a rendere un “evento” la consegna dei premi stagionali, organizzando una serata con tanto di show televisivo per premiare le proprie stelle. Un evento che si è rivelato un flop, dato che venivano consegnati premi per la regular season ben dopo il termine delle Finals, ma che se non altro ci ha regalato un momento leggendario. La NBA èmolto attenta a celebrare la sua storia in queste circostanze, e in retrospettiva il piatto forte della serata non fu il premio di MVP consegnato aWestbrook, bensì la consegna del Lifetime Achievement Award a, a quel tempo già 83enne. Per l’occasione erano saliti sul palco alcuni dei più grandi centri nella storia del gioco: Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, David Robinson, Dikembe ...

