"Berlusconi e Putin?" Così Tajani zittisce Friedman e inchioda Pd e M5s (Di lunedì 1 agosto 2022) “Berlusconi ambiguo su Putin? Falso. Non accettiamo lezioni di democrazia dal M5s”: è perentoria la difesa di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, dai sospetti di filoPutinismo. Ospite del talk politico In Onda su LA7, domenica 31 luglio, Tajani ha rimandato al mittente Carlo Calenda di Azione l'accusa che FI abbia due facce, europeista in Europa e sovranista in Italia per stare con gli alleati Forza Italia e Lega, e ha negato con ancora più forza che Silvio Berlusconi non sia capace di condannare apertamente l'amico Vladimir Putin per l'invasione dell'Ucraina. Alan Friedman, giornalista e saggista, ha osservato: “E' un fatto che la Lega sia ufficialmente collegata al partito di Putin, la Meloni si dice atlantista ma ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) “ambiguo su? Falso. Non accettiamo lezioni di democrazia dal M5s”: è perentoria la difesa di Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, dai sospetti di filoismo. Ospite del talk politico In Onda su LA7, domenica 31 luglio,ha rimandato al mittente Carlo Calenda di Azione l'accusa che FI abbia due facce, europeista in Europa e sovranista in Italia per stare con gli alleati Forza Italia e Lega, e ha negato con ancora più forza che Silvionon sia capace di condannare apertamente l'amico Vladimirper l'invasione dell'Ucraina. Alan, giornalista e saggista, ha osservato: “E' un fatto che la Lega sia ufficialmente collegata al partito di, la Meloni si dice atlantista ma ...

elio_vito : Forza Italia mi aveva chiamato a rapporto perché avevo criticato Berlusconi su Putin. Meloni mi aveva scritto per d… - elio_vito : La matrice è chiara. Vanno ai comizi di Vox, sono amici di Putin e stringono la mano ad Orban. L'Italia democratic… - elio_vito : Io l'ho scritto nella mia lettera di dimissioni, l'ho detto intervenendo in Aula, me ne sono andato anche per quest… - tempoweb : 'Berlusconi e Putin? Così Tajani zittisce Friedman a #inonda e inchioda Pd e M5s #1agosto @giadinagrisu… - Ve10VeGhost : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Elio #Vito: “Forza Italia mi aveva chiamato a rapporto perché avevo criticato Berlusconi su Putin.… -