Barrow, il Torino vuole l’attaccante del Bologna (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Torino vuole prendere a tutti i costi un attaccante, e in pole position c’è Musa Barrow del Bologna. La situazione Secondo quanto riportato da tuttoBolognaweb, per Barrow i rossoblu hanno chiesto 15 milioni di euro. Il Torino continua a spingere, e potrebbe addirittura chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilprendere a tutti i costi un attaccante, e in pole position c’è Musadel. La situazione Secondo quanto riportato da tuttoweb, peri rossoblu hanno chiesto 15 milioni di euro. Ilcontinua a spingere, e potrebbe addirittura chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

