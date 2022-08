Auto in fiamme a Santa Caterina sullo Ionio, s'indaga sulle cause (Di lunedì 1 agosto 2022) I Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro - distaccamento di Soverato - sono intervenuti nella tarda serata di ieri nel comune di Santa Caterina sullo Ionio per l'incendio di un'Autovettura. Il ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 agosto 2022) I Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro - distaccamento di Soverato - sono intervenuti nella tarda serata di ieri nel comune diper l'incendio di un'vettura. Il ...

lametino : In fiamme auto a Santa Caterina dello Ionio, indagini in corso - - Soverato : Auto in fiamme a Santa Caterina dello Ionio, ipotesi dolosa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a #Milano, in fiamme due auto e uno scooter in zona Bande Nere - dayitalianews : Devastante incidente frontale contro un’auto che viaggiava contromano: veicoli in fiamme, molti bambini tra le vitt… - RedazioneLaNews : #Milano Incendio in via Marostica a Milano: fiamme devastano un'auto e uno scooter -