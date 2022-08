Atletico Madrid, UFFICIALE: Riquelme rinnova e va al Girona (Di lunedì 1 agosto 2022) Rodrigo Riquelme ha prolungato il contratto con l'Atletico Madrid fino a giugno 2028. Il centrocampista spagnolo classe 2000 è stato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Rodrigoha prolungato il contratto con l'fino a giugno 2028. Il centrocampista spagnolo classe 2000 è stato...

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - DiMarzio : #Calciomercato | Stop alla trattativa per Nehuen Perez all'@Udinese_1896 dall'@Atleti: problemi sull'ingaggio - DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, tutto fatto per Nahuel #Molina all'#AtleticoMadrid: le cifre dell'affare - Acid0_nucleic0 : Ho il corpo che sembra avere l'uniforme dell'Atletico Madrid. A strisce Bianche e rosse - lucsazzo : @HillValleyBTTF @GiovaAlbanese Ake rotto dopo uno scontro vs il Real Madrid.. c'entra poco il preparatore atletico -