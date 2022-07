Speranza: “Dividendo il campo stiamo favorendo una destra pericolosa” (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – “Con Salvini e Meloni al governo, l’asse della politica estera italiana si sposterebbe da fortemente europeista a fortemente euroscettica. E io mi batterò perché non vincano gli amici di Orbán e di Le Pen”. Lo dice Roberto Speranza in un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo di ritenere che nel centrodestra “stanno facendo i conti senza l’oste. La partita è molto aperta. Nella guida del centrodestra c’è un elemento di irresponsabilità e inaffidabilità che peserà nella campagna elettorale. Gli italiani hanno capito chi ha fatto cadere Draghi”. “Con la comunità di Articolo Uno, al congresso e poi in direzione, abbiamo deciso di costruire la lista Democratici e Progressisti, di cui siamo cofondatori e che è il fatto nuovo di questa campagna elettorale. Ma dinanzi a una destra simile io continuo a pensare ... Leggi su lopinionista (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – “Con Salvini e Meloni al governo, l’asse della politica estera italiana si sposterebbe da fortemente europeista a fortemente euroscettica. E io mi batterò perché non vincano gli amici di Orbán e di Le Pen”. Lo dice Robertoin un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo di ritenere che nel centro“stanno facendo i conti senza l’oste. La partita è molto aperta. Nella guida del centroc’è un elemento di irresponsabilità e inaffidabilità che peserà nella campagna elettorale. Gli italiani hanno capito chi ha fatto cadere Draghi”. “Con la comunità di Articolo Uno, al congresso e poi in direzione, abbiamo deciso di costruire la lista Democratici e Progressisti, di cui siamo cofondatori e che è il fatto nuovo di questa campagna elettorale. Ma dinanzi a unasimile io continuo a pensare ...

