Servivano riforme non elezioni, ora l’Italia è un’incognita in Europa (Di domenica 31 luglio 2022) La stranezza di un governo caduto con la crisi economica, energetica e un Pnrr da 220 miliardi. Perplessità sull’oscillazione tra populismo, atlantismo e sovranismo della destra di Meloni Leggi su lastampa (Di domenica 31 luglio 2022) La stranezza di un governo caduto con la crisi economica, energetica e un Pnrr da 220 miliardi. Perplessità sull’oscillazione tra populismo, atlantismo e sovranismo della destra di Meloni

iac4tri3 : @iannetts70 Sono Enrico Letta seduto qui al governo da 10 anni ma per le riforme migliori mi servivano altre 2 sett… - EugeneAndHisAxe : @Gitro77 @Maria89822729 Servivano più riforme - AxSrm : @LMarnico @lageloni A me pare volesse fare le riforme che servivano, i partiti no. Draghi credo stappi un paio di b… -

Pensioni: il ritorno del Cavaliere nero È assolutamente necessario rimettere sui binari il sistema previdenziale che ha subito riforme ... Poi ci siamo visti rifiutare per anni qualche centinaio di milioni che servivano per aumentare l'... Il fastidio di pensare - l'italica profondità Per oltre un decennio riuscì a guidare la politica italiana e ad avviare riforme di spessore ma, ... un metodo basato sulla corruzione e il carrierismo delle persone che gli servivano e che gli stavano ... La Stampa Dopo le dimissioni del Governo Draghi ora serve un Esecutivo del “fare”! Il Governo Draghi si è dimesso, a settembre torneremo a votare. A metà luglio abbiamo assistito allo strappo del Movimento 5 stelle che, decidendo di non votare a favore della legge di conversione del ... Migranti. Perego (Migrantes): regoliamo i flussi di stranieri con realismo L'arcivescovo di Ferrara, presidente della Fondazione della Cei: andare oltre la legge Bossi-Fini e garantire l'inserimento lavorativo a chi ottiene protezione, necessari accordi con l'Africa ... È assolutamente necessario rimettere sui binari il sistema previdenziale che ha subito... Poi ci siamo visti rifiutare per anni qualche centinaio di milioni cheper aumentare l'...Per oltre un decennio riuscì a guidare la politica italiana e ad avviaredi spessore ma, ... un metodo basato sulla corruzione e il carrierismo delle persone che glie che gli stavano ... Servivano riforme non elezioni, ora l'Italia è un'incognita in Europa Il Governo Draghi si è dimesso, a settembre torneremo a votare. A metà luglio abbiamo assistito allo strappo del Movimento 5 stelle che, decidendo di non votare a favore della legge di conversione del ...L'arcivescovo di Ferrara, presidente della Fondazione della Cei: andare oltre la legge Bossi-Fini e garantire l'inserimento lavorativo a chi ottiene protezione, necessari accordi con l'Africa ...