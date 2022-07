Riccione, attraversavano i binari in stazione: due sorelle investite e uccise da un treno Alta Velocità (Di domenica 31 luglio 2022) È successo poco prima delle 7. Sono due ragazze di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna. La sindaca: "Una tragedia. L'identità dei due corpi non è ancora stata accertata. E' sconcertante quello che è accaduto, lo dico come mamma prima ancora che come prima cittadina".... Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) È successo poco prima delle 7. Sono due ragazze di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna. La sindaca: "Una tragedia. L'identità dei due corpi non è ancora stata accertata. E' sconcertante quello che è accaduto, lo dico come mamma prima ancora che come prima cittadina"....

