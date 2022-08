Paragone imbarca anche Stefano Puzzer alle elezioni: correrà con Italexit (Di domenica 31 luglio 2022) Stefano Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali di Trieste e poi leader delle manifestazioni No Green pass nella città, correrà nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone nelle prossime elezioni. Stefano Puzzer correrà con Italexit di Gianluigi Paragone In lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato “La gente come noi”. Come viene riportato da Trieste Cafè, Gianluigi Paragone ha detto: “Abbiamo preso quei ragazzi che alcuni mesi fa si sono ritrovati con il getto degli idranti addosso. Il mio e nostro amico Stefano Puzzer con Andrea e Franco stanno con noi!! “La gente come noi” è con noi, Stefano ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022), leader della protesta dei lavoratori portuali di Trieste e poi leader delle manifestazioni No Green pass nella città,nelle liste di Italexit di Gianluiginelle prossimecon Italexit di GianluigiIn listaAndrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato “La gente come noi”. Come viene riportato da Trieste Cafè, Gianluigiha detto: “Abbiamo preso quei ragazzi che alcuni mesi fa si sono ritrovati con il getto degli idranti addosso. Il mio e nostro amicocon Andrea e Franco stanno con noi!! “La gente come noi” è con noi,...

ilconterosso1 : @giulianol @Ricostruzione_N @paolo_gibilisco Noto che la vostra l'opposizione contro gli antisistema è SOLO su ISP.… - OrsoGiannini : @KHarokku @EmeiMarkus @cris_cersei Infatti non dico che Paragone non sia gatekeeper dico che non è sufficiente Dona… - Sonofdl : @CarloCalenda Lei ed Azione eravate rimaste per me le uniche scelte. Poi TAC si imbarca la qualunque (eh no, Gelmin… - MaxCi65 : @PoliticaPerJedi Vai tranquillo allora. Imbarca quasi tutto l'arco costituzionale diviso su tutto ma unito in un pu… - EnricoMasala1 : Paragone non fa alleanze, dunque imbarca solo i suoi voti, che sono pochi. Il primo scemo è lui. -