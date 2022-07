Onana | «Mi sento bene | contento di aver scelto l’Inter»

(Di domenica 31 luglio 2022) . Le parole del neo portiere nerazzurro André, portiere delha parlato a margine della partita pareggiata col Lione. «Affrontavamo un’avversaria temibile e abbiamo avuto coraggio, confermando di “esserci”. La mia prestazione? Mie sonodi: la fase di preparazione è dura, ma saremo pronti per l’inizio del campionato. I tifosi? Sono molto calorosi e ci hanno sostenuto anche stavolta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

