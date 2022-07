Morto a due anni dopo essere stato al parco | disposta autopsia

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 31 luglio 2022) Nicolò Feltrin, un bambino di soli due, èa Longarone (Belluno) venerdì 30 luglio 2022 in seguito a un malore che gli èfatale. Sulla base delle prime ricostruzioni, il piccolo aveva trascorso la mattinata alinsieme al papà, ma una volta tornato a casa ha iniziato a non stare bene. I genitori hanno così deciso di portarlo in ospedale per accertamenti, allarmati dalle sue condizioni che stavano iniziando a peggiorare a vista d’occhio, dove è sopraggiunto in codice rosso. Per due ore i medici dell’ospedale di Pieve di Cadore hanno provato a rianimarlo, ma senza risultato; nel pomeriggio èconstatato il decesso. Il papà, un boscaiolo, ha cercato di pensare a cosa possaaccaduto e ha così rivelato di avere visto il piccolo con la bocca sporca di ...