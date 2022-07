Mario Rui: «Ora posso tornare ad allenarmi sulle punizioni, l’anno scorso non le avrei mai tirate» (Di domenica 31 luglio 2022) Mario Rui intervistato dai Fius Gamer nel pre-partita di Napoli-Mallorca a Castel di Sangro. Ti piace battere le punizioni, è vero? «È vero, mi piace molto battere le punizioni. Quest’anno torno ad allenarmi. Lo scorso anno non mi sono allenato tanto non le avrei mai tirate». Con chi ce l’aveva? Boh… Segnasti a Cagliari nel famoso 5-0. «Sì, è un bel ricordo ma come si dice: “non si deve vivere di ricordi”». Ma chi è il tuo concorrente sulle punizioni? «Dalla mia parte Politano. Abbiamo raggiunto un accordo, ne batteremo uno per uno». Chi è il più social tra i calciatori? «Purtroppo oggi in tanti usano il telefonino nello spogliatoio. Dico purtroppo perché prima si viveva di più insieme, anche se è uno strumento importante». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)Rui intervistato dai Fius Gamer nel pre-partita di Napoli-Mallorca a Castel di Sangro. Ti piace battere le, è vero? «È vero, mi piace molto battere le. Quest’anno torno ad. Loanno non mi sono allenato tanto non lemai». Con chi ce l’aveva? Boh… Segnasti a Cagliari nel famoso 5-0. «Sì, è un bel ricordo ma come si dice: “non si deve vivere di ricordi”». Ma chi è il tuo concorrente? «Dalla mia parte Politano. Abbiamo raggiunto un accordo, ne batteremo uno per uno». Chi è il più social tra i calciatori? «Purtroppo oggi in tanti usano il telefonino nello spogliatoio. Dico purtroppo perché prima si viveva di più insieme, anche se è uno strumento importante». L'articolo ...

