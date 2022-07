La Dama Velata | torna Stasera su Rai1 la Fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone

fedeexspecter : FINALMENTE stasera repliche de la dama velata io stavo aspettando dal 17 LUGLIO - fran_something : Mi son ricordata ora che stasera c'è La Dama Velata. Non avendolo mai visto approfitterò di questa replica per guardarlo. - gretacongiu_ : stasera si vive aspettando la dama velata - gretacongiu_ : RT @bimbadiziamara: buongiorno oggi finalmente le repliche di quel piccolo gioiellino televisivo che è la dama velata grazie mamma rai semp… - Roberta_ls18 : RT @bimbadiziamara: buongiorno oggi finalmente le repliche di quel piccolo gioiellino televisivo che è la dama velata grazie mamma rai semp… -

Lino Guanciale (43 anni) e Miriam Leone (37) in La. La fiction, che nel 2015 lanciò i giovani protagonisti, è una delle repliche di punta dell'estate di Rai 1. La prima puntata è in programma domenica 31 luglio, in prima serata e in ...Miriam Leone è protagonista de La, drama nostrano ambientato nella Trento di inizio 900. Da stasera 31 luglio, alle 21,25 su Rai1 , andranno in onda le repliche della prima e finora unica stagione. La trama ruota attorno ...Una trama complessa, con intrighi familiari all'ombra delle Dolomiti. Miriam Leone è una ragazza rifiutata dal padre e costretta ad un matrimonio che non vuole ...La dama velata fiction Rai 1 con Miriam Leone e Lino Guanciale, stasera prima puntata: quando inizia, orario, trama, cast, quante puntate ...