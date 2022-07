Juventus - Real Madrid: McKennie non c'è, spalla lussata (Di domenica 31 luglio 2022) INVIATO A PASADENA (California) - Niente Juventus - Real Madrid per Szczesny : affaticamento all'adduttore, come anticipato da Massimiliano Allegri . Ma all'ultimo ha dovuto alzare bandiera bianca ... Leggi su tuttosport (Di domenica 31 luglio 2022) INVIATO A PASADENA (California) - Nienteper Szczesny : affaticamento all'adduttore, come anticipato da Massimiliano Allegri . Ma all'ultimo ha dovuto alzare bandiera bianca ...

Gazzetta_it : Questo Real è troppo: Benzema e Asensio piegano la Juve - forumJuventus : Allegri pre #RealJuve: 'In porta gioca Perin, anche Vlahovic e McKennie dall'inizio, Cuadrado devo valutare' ??… - Spazio_J : Allegri dopo Real Madrid-Juventus: “Loro più forti. Potevamo gestire meglio un aspetto” - - Spazio_J : Allegri dopo Real Madrid-Juventus: “Loro più forti. Potevamo gestire meglio un aspetto” - - Giunnes : Il #Real quando ha la palla viene incontro e quando non ce l’ha pressa in avanti, la #Juventus quando ha la palla s… -