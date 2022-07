Italia, vietata la pesca dei datteri di mare: scattano le denunce. I particolari (Di domenica 31 luglio 2022) Italia, vietata dalla legge la pesca dei datteri di mare: scattano le denunce ai danni dei trasgressori. I comportamenti da evitare. Prima di addentrarci nel cuore della notizia, scopriamo cosa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 31 luglio 2022)dalla legge ladeidileai danni dei trasgressori. I comportamenti da evitare. Prima di addentrarci nel cuore della notizia, scopriamo cosa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

marica178 : @Gazzetta_it Non è giornalista ma lavora come se lo fosse in più fa pubblicità che per i giornalisti invece è vieta… - okayamapc : RT @DiBeShG2: Gennaio 2022 In Italia è vietata ogni attività sportiva al chiuso e all'aperto ai bambini che hanno superato i 12 anni e spr… - BunkerPm : @mentecritica Si omette di ricordare il fatto che la bambina l'hanno ''ottenuta'' con la maternità surrogata (che r… - AnnaNonBasta : RT @mattegeo: Se prendi troppi caffè rischi l'infarto, se bevi troppo alcool il coma etilico e la morte, se assumo cannabis rischi un pisol… - Sara04400782 : RT @christian190173: Ma a voi risulta che in Italia la doccia sia vietata? Dalle puzze sembrerebbe di si. -