Inter, TMW: “Interesse per Filip Kostic, si tratta” (Di domenica 31 luglio 2022) Inter Kostic- L’Inter continua il suo ritiro in Trentino, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Inzaghi dopo gli sforzi contro il Lione. Nel secondo tempo nella gara finita in pari contro i Francesi è apparso in forma smagliante Lautaro. L’Inter continua il suo mercato in entrata, attendendo vari obbiettivi per la fascia sinistra. Dopo la cessione di Perisic, l’esterno Robin Gosens non concede sicurezze per colpa dei vari infortuni subiti nella scorsa stagione. Come riferisce TMW l’Inter è Interessata a Filip Kostic per la fascia sinistra, il giocatore dell’Eintraicht Francoforte è in uscita dai Tedeschi. Il club campione d’Europa valuta l’esterno alto circa 15 milioni, visto la scadenza di contratto nel 2023. Sulle sue tracce non ci sono solo i ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Inzaghi dopo gli sforzi contro il Lione. Nel secondo tempo nella gara finita in pari contro i Francesi è apparso in forma smagliante Lautaro. L’continua il suo mercato in entrata, attendendo vari obbiettivi per la fascia sinistra. Dopo la cessione di Perisic, l’esterno Robin Gosens non concede sicurezze per colpa dei vari infortuni subiti nella scorsa stagione. Come riferisce TMW l’essata aper la fascia sinistra, il giocatore dell’Eintraicht Francoforte è in uscita dai Tedeschi. Il club campione d’Europa valuta l’esterno alto circa 15 milioni, visto la scadenza di contratto nel 2023. Sulle sue tracce non ci sono solo i ...

