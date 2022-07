Giulia Salemi e Pretelli si sposano: Soleil Sorge rovinerà tutto? Il gossip (Di domenica 31 luglio 2022) Sempre più uniti e innamorati, nonché una delle coppie più amate del gossip italiano, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano molto presto. A sganciare la bomba sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stato Dagospia. Non un vero e proprio scoop dal momento che si parla da tempo delle nozze tra i due. Sono ormai mesi che circolano voci e, in una recente intervista, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che i fiori d'arancio sarebbero previsti per il prossimo anno. Per loro, dunque, sarà un 2023 ricco di emozioni. La loro relazione procede a gonfie vele; convivono nella nuova casa con il loro cane Prince Valiant. Le nozze potrebbero essere celebrate l'estate prossima. A partire dalla prossima stagione televisiva, saranno molto impegnati con programmi decisamente importanti e che ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 31 luglio 2022) Sempre più uniti e innamorati, nonché una delle coppie più amate delitaliano,e Pierpaolosimolto presto. A sganciare la bomba sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stato Dagospia. Non un vero e proprio scoop dal momento che si parla da tempo delle nozze tra i due. Sono ormai mesi che circolano voci e, in una recente intervista, Pierpaoloha dichiarato che i fiori d'arancio sarebbero previsti per il prossimo anno. Per loro, dunque, sarà un 2023 ricco di emozioni. La loro relazione procede a gonfie vele; convivono nella nuova casa con il loro cane Prince Valiant. Le nozze potrebbero essere celebrate l'estate prossima. A partire dalla prossima stagione televisiva, saranno molto impegnati con programmi decisamente importanti e che ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - GiuseppaDiMart1 : RT @Deabendata4: 'Io sono stata un invisibile fino all'età di 16 anni, ma qua mi sono sentita nel posto migliore al mondo circondata da bel… - Laura05081957 : RT @Laura84106015: Lei è Giulia Salemi.. è nata per stare sul palco perché è brava, carismatica, intelligente,dolce e bellissima ???ama il… - Niki734 : Grande Giulia Salemi. Pubblico del Giffoni stupendo. Felicissima per te e per tutto questo successo. #PRELEMI… -