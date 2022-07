F1, quando la prossima gara? GP Belgio 2022 a Spa dopo la pausa estiva: programma, orari, tv (Di domenica 31 luglio 2022) Se siete appassionatissimi di Formula 1, allora dovrete stringere i denti e portare pazienza per quasi tutto agosto. Infatti il GP d’Ungheria è stato l’ultimo prima della lunga pausa estiva che, da quasi tre lustri, caratterizza la stagione della massima categoria automobilistica. Un tempo, in questo periodo dell’anno, non ci si fermava. Disputare una gara nei dintorni di Ferragosto era la normalità. Invece, dal 2009, il Circus ha deciso di meritarsi un periodo di riposo assoluto proprio in concomitanza del mese tradizionalmente dedicato alle ferie. Dunque le power unit si spengono, i piloti escono dagli abitacoli e i meccanici ripongono i loro attrezzi. Si ricomincerà a sprone battuto fra quattro settimane. Il prossimo appuntamento agonistico sarà il Gran Premio del Belgio, programmato a ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Se siete appassionatissimi di Formula 1, allora dovrete stringere i denti e portare pazienza per quasi tutto agosto. Infatti il GP d’Ungheria è stato l’ultimo prima della lungache, da quasi tre lustri, caratterizza la stagione della massima categoria automobilistica. Un tempo, in questo periodo dell’anno, non ci si fermava. Disputare unanei dintorni di Ferragosto era la normalità. Invece, dal 2009, il Circus ha deciso di meritarsi un periodo di riposo assoluto proprio in concomitanza del mese tradizionalmente dedicato alle ferie. Dunque le power unit si spengono, i piloti escono dagli abitacoli e i meccanici ripongono i loro attrezzi. Si ricomincerà a sprone battuto fra quattro settimane. Il prossimo appuntamento agonistico sarà il Gran Premio delto a ...

