Covid: 83 morti e 36.966 nuovi casi. La positività risale al 18% (Di domenica 31 luglio 2022) Ancora in calo i casi di Covid in Italia ma con un tasso di positività che risale al 18% contro il 17,12% di ieri. Oggi sono 36.966 i nuovi casi Covid , contro i 49.571 del giorno precedente ma con ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 31 luglio 2022) Ancora in calo idiin Italia ma con un tasso dicheal 18% contro il 17,12% di ieri. Oggi sono 36.966 i, contro i 49.571 del giorno precedente ma con ...

