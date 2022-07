Come sono morte le due sorelle investite dal treno a Riccione? (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia, quella che ha coinvolto due sorelle, entrambe minorenni, investite dal treno a Riccione nella mattina di oggi, domenica 31 luglio. Si chiamavano Giulia e Alessia Pisanu ed avevano rispettivamente 17 e 15 anni. Al momento sulla dinamica della loro morte c’è ancora il massimo riserbo, Come scrive Rainews. E’ probabile che siano morte mentre attraversavano i binari alle 7 del mattino, travolte dal Frecciarossa Pescara-Milano. Giulia e Alessia, le due sorelle morte dopo essere state travolte dal treno, vivevano con la famiglia a Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, la cui comunità è sotto shock dopo la notizia. sorelle investite dal treno a ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia, quella che ha coinvolto due, entrambe minorenni,dalnella mattina di oggi, domenica 31 luglio. Si chiamavano Giulia e Alessia Pisanu ed avevano rispettivamente 17 e 15 anni. Al momento sulla dinamica della loroc’è ancora il massimo riserbo,scrive Rainews. E’ probabile che sianomentre attraversavano i binari alle 7 del mattino, travolte dal Frecciarossa Pescara-Milano. Giulia e Alessia, le duedopo essere state travolte dal, vivevano con la famiglia a Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, la cui comunità è sotto shock dopo la notizia.dala ...

