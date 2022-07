Calciomercato Roma, ore decisive per Wijnaldum (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Roma, le prossime ore sono quelle decisive per l’eventuale arrivo di Wijnaldum nella capitale La Roma attende il via libera dal Paris Saint-Germain per il prestito di Georginio Wijnaldum. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le prossime 24 o 48 ore saranno quelle decisive per trovare l’accordo totale tra i due club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), le prossime ore sono quelleper l’eventuale arrivo dinella capitale Laattende il via libera dal Paris Saint-Germain per il prestito di Georginio. Secondo quanto riportato da Fabriziono, le prossime 24 o 48 ore saranno quelleper trovare l’accordo totale tra i due club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

