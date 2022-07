Atp Umago 2022, Sinner stratosferico: rimonta Alcaraz e vince il torneo (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner show. Il tennista italiano sconfigge in tre set ed in rimonta lo spagnolo Carlos Alcaraz con lo score finale di 6-7(5) 6-1 6-1 e si aggiudica il torneo Atp 250 di Umago (Croazia, terra rossa). Grande prestazione da parte dell’azzurro che, in due ore e ventisette minuti di gioco, si porta a casa il sesto torneo della sua carriera, il primo in questo 2022 e il primo anche sulla terra battuta. Una prestazione davvero convincente di Jannik, bravo a rimanere in partita dopo aver perso il primo set al tie-break. TABELLONE MONTEPREMI GLI HIGHLIGHTS PRIMO SET – L’inizio di partita è nettamente favorevole a chi serve con entrambi i giocatori che non riescono a trovare il feeling buono in risposta. Sinner serve per primo, ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Jannikshow. Il tennista italiano sconfigge in tre set ed inlo spagnolo Carloscon lo score finale di 6-7(5) 6-1 6-1 e si aggiudica ilAtp 250 di(Croazia, terra rossa). Grande prestazione da parte dell’azzurro che, in due ore e ventisette minuti di gioco, si porta a casa il sestodella sua carriera, il primo in questoe il primo anche sulla terra battuta. Una prestazione davvero connte di Jannik, bravo a rimanere in partita dopo aver perso il primo set al tie-break. TABELLONE MONTEPREMI GLI HIGHLIGHTS PRIMO SET – L’inizio di partita è nettamente favorevole a chi serve con entrambi i giocatori che non riescono a trovare il feeling buono in risposta.serve per primo, ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - SkySport : La finale di Umago LIVE alle ore 20 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #Sinner #Alcaraz… - Eurosport_IT : Quinto titolo in carriera per la coppia azzurra ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #CroatiaOpenUmag | #Fognini |… - TennisWorldit : Atp Umago - Uragano Sinner, vittoria in rimonta. Incubo Italia per Alcaraz: Primo titolo in questo 2022 per Sinner,… - Adnkronos : #Sinner batte #Alcaraz e vince il torneo di Umago. -