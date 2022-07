Teleriscaldamento, sul sito del Gse il portale per chiedere gli incentivi (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – È online sul sito del Gestore dei Servizi Energetici, all’interno dell’Area Clienti, il portale per gestire le domande di tutti coloro che vorranno accedere agli incentivi previsti dal Pnrr per lo sviluppo di sistemi di Teleriscaldamento efficienti. Come stabilito dal decreto del ministero della Transizione ecologica, il Gse fornirà supporto tecnico e operativo nella gestione delle domande di accesso ai fondi, che ammontano a 200 milioni di euro e andranno a finanziare i nuovi sistemi di Teleriscaldamento. Le domande di accesso agli incentivi potranno essere presentate entro il prossimo 6 ottobre, attraverso il portale accessibile dall’Area Clienti del sito www.gse.it. Le agevolazioni del Pnrr sono destinate ai soggetti che intendano ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – È online suldel Gestore dei Servizi Energetici, all’interno dell’Area Clienti, ilper gestire le domande di tutti coloro che vorranno accedere agliprevisti dal Pnrr per lo sviluppo di sistemi diefficienti. Come stabilito dal decreto del ministero della Transizione ecologica, il Gse fornirà supporto tecnico e operativo nella gestione delle domande di accesso ai fondi, che ammontano a 200 milioni di euro e andranno a finanziare i nuovi sistemi di. Le domande di accesso aglipotranno essere presentate entro il prossimo 6 ottobre, attraverso ilaccessibile dall’Area Clienti delwww.gse.it. Le agevolazioni del Pnrr sono destinate ai soggetti che intendano ...

