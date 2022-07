"Se pensa di farcela urlando: aiuto, arrivano i fascisti...". Cacciari da godere: Enrico Letta spappolato (Di sabato 30 luglio 2022) La campagna elettorale è entrata nel vivo: il centrosinistra, come al solito, punta sul fascismo. Da giorni non si fa che gettare fango su Fratelli d'Italia, primo partito nei sondaggi. Ad avvertire però Enrico Letta e Pd dell'errore che stanno commettendo, ci pensa Massimo Cacciari. "Se pensano di potercela fare soltanto gridando 'aiuto, aiuto, arrivano i fascisti', allora la partita è chiusa, così non andrebbero da nessuna parte", spiega il filosofo al Riformista. Cacciari invita la sinistra ad ampliare i propri orizzonti, almeno se vogliono portarsi a casa qualche risultato il 25 settembre: "Se riescono a fare due-tre cose – il reddito sociale, occupazione, ricerca – dotate di senso, con l'appoggio, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) La campagna elettorale è entrata nel vivo: il centrosinistra, come al solito, punta sul fascismo. Da giorni non si fa che gettare fango su Fratelli d'Italia, primo partito nei sondaggi. Ad avvertire peròe Pd dell'errore che stanno commettendo, ciMassimo. "Seno di potercela fare soltanto gridando '', allora la partita è chiusa, così non andrebbero da nessuna parte", spiega il filosofo al Riformista.invita la sinistra ad ampliare i propri orizzonti, almeno se vogliono portarsi a casa qualche risultato il 25 settembre: "Se riescono a fare due-tre cose – il reddito sociale, occupazione, ricerca – dotate di senso, con l'appoggio, che ...

