Royal Caribbean | niente più tampone sulle crociere brevi

ship2shore_it : Mistero sull’adesione di Royal Caribbean ad Assarmatori -

L'Agenzia di Viaggi

Sono in rosso invece le compagnie di crociere, Norwegian eCarnival, temendo che l'annuncio abbia nuovi effetti sui viaggi. Le banche trainano Piazza Affari Nonostante l'incertezza ...Perdono invece intorno al 4% le compagnie di crociere, Norwegian eCarnival temendo che l'annuncio abbia nuovi effetti sui viaggi. In vista degli utili che verranno annunciati questa ... Royal Caribbean elimina il test Covid per le minicrociere Nel secondo trimestre di quest'anno le performance finanziarie e operative del gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean si sono più decisamente ravvicinate a quelle registrate prima dell'i ...Ha vissuto sulle navi da crociera per più di 20 anni, oggi non riesce più a camminare in linea retta sulla terraferma. foto@depositphotos.com Mario Salcedo, conosciuto nella comunità crocieristica com ...