(Di sabato 30 luglio 2022) secondo la prima analisi effettuata dal medico legale Nella giornata di ieri, 29 luglio, in provincia disono stati ritrovati idi un corpo, occultati in sacchi neri per l’immondizia. Il primoha riguardato la gamba di un uomo, successivamente le altre parti: il tronco, le braccia, la testa. Le ricerche, ancora in corso, non hanno condotto ancora aldell’altra gamba. Suidel corpo è stata eseguita una prima autopsia, dove sarebbe stato chiarito che si tratta di un uomo di circa 60 anni. Questo è il primo risultato dell’analisi sui, nei prossimi giorni si avranno maggiori dettagli. Leggi anche: CIVITANOVA MARCHE, CHI ERA LA VITTIMA UCCISA IN STRADA DA UN ITALIANO Il medico legale non ha espresso indicazioni in ...

361_magazine : Rovigo, ritrovamento resti umani. Ecco a chi apparterrebbero - bizcommunityit : Resti umani nei sacchi della spazzatura, giallo in provincia di Rovigo - gazzettamantova : Tronco, testa e braccia di un uomo dentro più sacchi d’immondizia: indagine per omicidio nell'Adigetto. Lo scorso a… - UnioneSarda : #Rovigo Macabro ritrovamento nel Rodigino: i pezzi di un cadavere nei sacchi della spazzatura -

Leggi Anche, resti umani affiorano dalle acque dell'Adigetto: s'indaga per omicidio Per ...(un corso d'acqua che serve all'irrigazione dei campi) non hanno ancora portato aldella ..., 29 LUG - I resti umani recuperati ieri in sacchi dell'immondizia nel canale Adigetto, in ...canale (un corso d'acqua che serve all'irrigazione dei campi) non hanno ancora portato al...Rovigo, ritrovamento resti umani. Ecco a chi apparterrebbero secondo la prima analisi effettuata dal medico legale ...Infine, in un tratto diverso del canale, le due braccia. Le ricerche in corso nell'Adigetto (un corso d'acqua che serve all'irrigazione dei campi) non hanno ancora portato al ritrovamento della ...