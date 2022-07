Regola 2 mandati, in Sicilia fa fuori sei deputati all’Ars (Di sabato 30 luglio 2022) Il no al terzo mandato nel Movimento cinque stelle mette fuori gioco anche alcune delle colonne portanti dei pentastellati all'Assemblea regionale Siciliana. Sono sei gli attuali deputati regionali, facenti parte del gruppo storico che segnò lo sbarco per la prima volta dei 'Grillo Boys' a Sala d'Ercole, che non saranno ricandidati alle elezioni regionali d'autunno: Gianina Ciancio e Francesco Cappello, eletti nel collegio di Catania, il siracusano Stefano Zito, i palermitani Giampiero Trizzino e Salvo Siragusa, la messinese Valentina Zafarana. Ai sei si aggiunge anche il nome dell'attuale sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che si era dimesso dalla carica di deputato per entrare come vice ministro nel secondo governo Conte. Nessuno di loro, in virtù di quanto stabilito dai vertici del movimento, potrà essere ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 luglio 2022) Il no al terzo mandato nel Movimento cinque stelle mettegioco anche alcune delle colonne portanti dei pentastellati all'Assemblea regionalena. Sono sei gli attualiregionali, facenti parte del gruppo storico che segnò lo sbarco per la prima volta dei 'Grillo Boys' a Sala d'Ercole, che non saranno ricandidati alle elezioni regionali d'autunno: Gianina Ciancio e Francesco Cappello, eletti nel collegio di Catania, il siracusano Stefano Zito, i palermitani Giampiero Trizzino e Salvo Siragusa, la messinese Valentina Zafarana. Ai sei si aggiunge anche il nome dell'attuale sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che si era dimesso dalla carica di deputato per entrare come vice ministro nel secondo governo Conte. Nessuno di loro, in virtù di quanto stabilito dai vertici del movimento, potrà essere ...

