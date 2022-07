«Quando girammo Ultrà un malavitoso di Torino si arrabbiò perché non gradiva gli abiti delle comparse»

(Di sabato 30 luglio 2022) La Repubblica intervista Claudio Amendola, sempre stato a metà, nell’immaginario collettivo, tra un ragazzo di strada ed un sex symbol. «Sono state tutte un po’ vere, queste definizioni. Coatto un po’ lo sono e lo sono rimasto ed è vero che il genere femminile è stato generoso con me. L’etichetta vale più la pena cavalcarla che contrastarla». Racconta com’era a scuola. «Non ci andavo mai. Me ne sono pentito amaramente. Ho smesso alla seconda liceo.ero pigro, ero in una casa di grande cultura e mi sembrava tutto un po’ già sentito. Ero forzatamente ribelle. A metà anni Settanta, se smettevi di andare a scuola, un lavoro lo trovavi. Ho fatto il manovale, il commesso. A 18 anni mia madre insiste e faccio il provino con Franco Rossi, trovo Massimo Bonetti e Andrea Occhipinti, Massimo aveva fatto la Tempesta con Strehler, e Occhipinti La certosa di Parma di ...

