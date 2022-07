Può succedere di tutto con un caldo così, ma a qualcuno piace caldo (Di sabato 30 luglio 2022) L’indomani era una giornata da arrostire, forse l’ultima, certo la più calda dell’estate.Francis Scott Fitzgerald, “Il grande Gatsby” Sdraiata ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) L’indomani era una giornata da arrostire, forse l’ultima, certo la più calda dell’estate.Francis Scott Fitzgerald, “Il grande Gatsby” Sdraiata ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

lorepregliasco : Direi che al momento può succedere praticamente qualunque cosa #Draghi #crisidigoverno - carla_citarella : @gVallortigara @adelphiedizioni Tutto può succedere in Puglia ???? - OrlandoStier68 : RT @LFacciato: @corradoformigli @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Beh dai, come dire VOI, è un semplice fatto di cronaca che può succedere in… - giusepp99019955 : @janasdeomo Buongiorno ??. Polase... integra con qualcosa. Poi può succedere come a me che ho avuto un dolore ad un… - ElonMusk4ever : @laura_lauril Davvero. Oramai è una gara a chi la spara più grossa. Una cosa è certa. La situazione non può restare… -