Miriam Margolyes, la professoressa Sprite di Harry Potter, partecipa al primo Pride a 81 anni

Vi ricordate la simpatica, paffutella professoressa Sprite, l'insegnante di Erbologia nella saga di Harry Potter? Quella delle Mandragole, per intenderci, o del Tranello del Diavolo. L'attrice che interpreta la docente a capo della casa di Tassorosso, Miriam Margolyes, 81 anni, qualche giorno fa ha partecipato ad una parata dell'orgoglio Lgbtq+. La prima della sua vita, nonostante si sia dichiarata lesbica quando era appena adolescente. 

L'omofobia e la discriminazioni

Miriam Margolyes, 81 anni, torna in tv con la docuserie 'Australia Unmasked', in cui la si vede nel primo episodio partecipare al Pride di Hobart, Tasmania

