Meteo | agosto inizia con il caldo africano | picchi fino ai 40 gradi - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 30 luglio 2022) Masse di aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara: temperature in aumento già da ...

Masse di aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara: temperature in aumento già da ...Previsioni: torna Lucifero dal 1Dopo il weekend all'insegna del maltempo, a partire dal 1l'anticiclone africano Lucifero invaderà l'Italia, riportando il gran caldo e ...Lunedì 1 Agosto: giornata prevalentemente serena e afosa, temperatura minima di 20°C e massima di 31°C. In particolare avremo bel tempo al mattino, bel tempo e caldo al pomeriggio, cielo sereno alla ...Oroscopo e classifica del mese di agosto per tutti e 12 i segni, con una Vergine pensierosa e pentita e Pesci in meritato relax ...