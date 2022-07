LIVE Paolini-Garcia 1-6 2-6, WTA Varsavia in DIRETTA: si ferma nuovamente in semifinale la corsa della toscana (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 E finisce qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta dell’incontro tra Jasmine Paolini e Carolina Garcia. Di tennis azzurro questo sabato è ancora denso, con le semifinali di Umago che inizieranno nel pomeriggio. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un cortese buon weekend. 13:45 Incontro durato poco più di un’ora, dominato in lungo e in largo dalla transalpina. Impietose le statistiche, con Paolini capace di procurarsi soltanto una palla break, senza sfruttarla. 6 gli ACE di una Garcia perfetta al servizio. CAROLINE Garcia b. JASMINE Paolini 6-1 6-2. Con un servizio vincente termina un match praticamente mai in discussione. La ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:47 E finisce qui anche la nostrascritta dell’incontro tra Jasminee Carolina. Di tennis azzurro questo sabato è ancora denso, con le semifinali di Umago che inizieranno nel pomeriggio. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un cortese buon weekend. 13:45 Incontro durato poco più di un’ora, dominato in lungo e in largo dalla transalpina. Impietose le statistiche, concapace di procurarsi soltanto una palla break, senza sfruttarla. 6 gli ACE di unaperfetta al servizio. CAROLINEb. JASMINE6-1 6-2. Con un servizio vincente termina un match praticamente mai in discussione. La ...

