“Infarto grave”: il dramma di Giorgio Tirabassi | Ecco come sta oggi (Di sabato 30 luglio 2022) Un vero incubo quello vissuto da Giorgio Tirabassi. Il famoso attore svela il dramma che lo ha messo in serio pericolo Le cose si sono messe in maniera complicata anche per lui, Giorgio Tirabassi, celebre attore che si è ritrovato a fare i conti con un terribile male. Ma come se la passa oggi dopo quell’episodio? Attore e regista, sono queste le caratteristiche che descrivono al meglio la carriera di Giorgio Tirabassi. Un uomo nato a Roma e che ha lavorato per circa 10 anni all’interno della compagnia di Gigi Proietti, luogo in cui ha imparato molto per proseguire poi per la sua strada. Intorno alla metà degli anni ’80 l’attore ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo, nella produzione Sogni e bisogni. Per ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 30 luglio 2022) Un vero incubo quello vissuto da. Il famoso attore svela ilche lo ha messo in serio pericolo Le cose si sono messe in maniera complicata anche per lui,, celebre attore che si è ritrovato a fare i conti con un terribile male. Mase la passadopo quell’episodio? Attore e regista, sono queste le caratteristiche che descrivono al meglio la carriera di. Un uomo nato a Roma e che ha lavorato per circa 10 anni all’interno della compagnia di Gigi Proietti, luogo in cui ha imparato molto per proseguire poi per la sua strada. Intorno alla metà degli anni ’80 l’attore ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo, nella produzione Sogni e bisogni. Per ...

gazzettamantova : Un 77enne colpito da infarto in A22: è grave L’uomo colto da malore nel tratto tra Mantova Sud e Pegognaga. E’ stat… - benh73043838 : @IvanRamondo @redback81 @SamFlo841 @ProfMBassetti Caro il mio dottore. Schiena bloccata. Vado dal medico perché cre… - elchip5gverizon : @debilereccion Nada grave, solo un infarto - mariadognini : @cjmimun Dipende cosa si intende per gravi. A me è schizzata la pressione alle stelle. Poteva venirmi un ictus o u… - uaissimo : RT @lvogruppo: Il professor Fortunato è stato un forte sostenitore del vaccino. Ha avuto un grave infarto poco dopo il richiamo ed è morto… -