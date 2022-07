Il boom del Bonus psicologo dimostra che serve un sistema pubblico e accessibile a tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) di Felice Torricelli * Fa notizia, in questi giorni, il fatto che le richieste di accesso al cosiddettoabbiano superato le 130.000 richieste in soli tre giorni. Fin dall’introduzione delle prime misure per contrastare la pandemia è stato osservato un aumento (+25% secondo l’Oms) dell’incidenza dei disturbi emotivi, non solo tra coloro che si ammalavano di Covid (per i quali il rischio di disturbi psicologici è aumentato fino al 60%) ma anche nella popolazione generale. Merito dello stress senza precedenti causato dall’isolamento sociale e dalle limitazioni imposte alla possibilità di lavorare, cercare sostegno e impegnarsi nelle comunità, ma anche dalla solitudine, dalla paura dell’infezione, dalle preoccupazioni finanziarie. Paradossalmente, in questi due anni il mondo scientifico ha prodotto una imponente quantità di ricerche ...