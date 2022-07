Hertha Berlino, UFFICIALE: arriva un attaccante, Piatek più vicino alla Serie A (Di sabato 30 luglio 2022) L'Hertha Berlino ha annunciato l'arrivo per circa 5 milioni di euro di Wilfried Kanga, attaccante franco-ivoriano proveniente dagli... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) L'ha annunciato l'arrivo per circa 5 milioni di euro di Wilfried Kanga,franco-ivoriano proveniente dagli...

sportli26181512 : #Sampdoria, dopo #Djuricic occhi su #Tousart dell'Hertha Berlino: Il club blucerchiato ha in programma anche un nuo… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: #Tousart può partire. La richiesta dell’Hertha Berlino - Daniele20052013 : Sampdoria, difficoltà per Rog: sondato Tousart dell’Hertha Berlino - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: tentativo per #Tousart. Chiesto il prestito all’Hertha Berlino - herthafoto24_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #SAMPDORIA, TENTATIVO PER #TOUSART DELL'HERTHA BERLINO. PER IL CENTROCAMPO CONTATTI ANCHE PER #VILLAR #S… -