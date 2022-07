Emily Brontë, la sorella prodigio (Di sabato 30 luglio 2022) Il 30 Luglio 1818, a Thornton, nacque Emily Jane Brontë, una famosa scrittrice britannica. La sua opera più importante, considerata il classico mondiale per eccellenza dell’età vittoriana, fu “Cime Tempestose”, datata 1847, anno prima della sua morte, avvenuta a soli 30 anni per tubercolosi. Viene ricordata anche perchè sorella minore di Charlotte Brontë, la nota autrice britannica del romanzo Jane Eyre. : biografia “Il mio gran pensiero, nella vita, è lui. Se tutto il resto perisse e lui restasse, io potrei continuare a esistere; ma se tutto il resto durasse e lui fosse annientato, il mondo diverrebbe, per me, qualche cosa di immensamente estraneo: avrei l’impressione di non farne più parte.” Emily Brontë Quinta di sei figli, Emily nacque nel 1818 nello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Il 30 Luglio 1818, a Thornton, nacqueJane, una famosa scrittrice britannica. La sua opera più importante, considerata il classico mondiale per eccellenza dell’età vittoriana, fu “Cime Tempestose”, datata 1847, anno prima della sua morte, avvenuta a soli 30 anni per tubercolosi. Viene ricordata anche perchèminore di Charlotte, la nota autrice britannica del romanzo Jane Eyre. : biografia “Il mio gran pensiero, nella vita, è lui. Se tutto il resto perisse e lui restasse, io potrei continuare a esistere; ma se tutto il resto durasse e lui fosse annientato, il mondo diverrebbe, per me, qualche cosa di immensamente estraneo: avrei l’impressione di non farne più parte.”Quinta di sei figli,nacque nel 1818 nello ...

L'arte di scrivere racconti in tre parole chiave Con un verso risplendente, Emily Brontë scrive che l'immaginazione è "speranza più lucente quando speranza dispera". Così che non c'è momento migliore per immaginare porte e vie di fuga mentre la ...