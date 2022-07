Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo'. 'Ombre russe su crisi di governo molto preoccupanti' #ANSA… - pietroraffa : == Governo: Conte, crisi governo Draghi innescata da Pd e Di Maio. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata #elezioni - Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Di Maio sigla accordo con Tabacci - - 1211andreas : RT @GabrieleCarrer: ++ Elezioni: Di Maio sigla accordo con Tabacci ++ -

il Resto del Carlino

Ma perde l'1% anche Insieme per il Futuro di Luigi Di, così come è in calo dello 0,9% Italexit. In definitiva, in vista delle, sembra prefigurarsi un testa a testa tra Giorgia Meloni ed ...Sono proprio questi, più che la presenza di Luigi Dinella coalizione, gli aspetti che - a sentire chi ha parlato con Calenda in queste ore - frenano il leader dall'abbracciare Enrico Letta. ... Elezioni, la Serracchiani: "Di Maio candidato in Emilia Se serve al Paese..." (Adnkronos) – Siglato l’accordo tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore di Centro ...Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Siglato l accordo tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore di ...