Bonus trasporti valido da settembre per chi ha un reddito inferiore a 35mila euro (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – Bonus trasporti per l'abbonamento annuale o mensile ai mezzi del trasporto pubblico locale fino a 60 euro per studenti e lavoratori che si spostano usando i mezzi pubblici. Serve un reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021. C'è soddisfazione nelle parole della deputata Grippa, capogruppo alla Camera in Commissione trasporti per il Movimento 5 L'articolo proviene da Webmagazine24.

