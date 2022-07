Basket, Virtus Pozzuoli e Thiam insieme anche nella prossima stagione (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con il centro Iba Koite Thiam. Classe 1998, nell’ultimo campionato con la casacca gialloblù della Virtus ha messo a referto il 62% dal pitturato e il 74% ai liberi, realizzando 367 punti, con una media di 15 punti e 10 rimbalzi a partita. Thiam ha iniziato la carriera nella Don Bosco Livorno, per poi militare con Basket Lugo, Pallacanestro Forlì (in Lega Due), Fabriano, Palestrina, Giulianova e Pielle Livorno. Con la maglia della Virtus Pozzuoli per lui è la terza stagione in serie B quella che va a cominciare. Un pivot sotto i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica di aver raggiunto l’accordoper lacon il centro Iba Koite. Classe 1998, nell’ultimo campionato con la casacca gialloblù dellaha messo a referto il 62% dal pitturato e il 74% ai liberi, realizzando 367 punti, con una media di 15 punti e 10 rimbalzi a partita.ha iniziato la carrieraDon Bosco Livorno, per poi militare conLugo, Pallacanestro Forlì (in Lega Due), Fabriano, Palestrina, Giulianova e Pielle Livorno. Con la maglia dellaper lui è la terzain serie B quella che va a cominciare. Un pivot sotto i ...

